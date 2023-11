Órganos: ¿venta, mercado o donación? El insólito debate que renovó Javier Milei

Sin embargo, para el ejemplo que usó Mondino ya existe un programa específico oficial desde 2017. El “Programa de Donación Renal Cruzada” abre la posibilidad de un trasplante renal en casos en que no existe compatibilidad entre donante y receptor e involucra a varias personas: se trata de un intercambio de donantes entre receptores que poseen donantes vivos relacionados, pero con quienes no son compatibles. Así, los pacientes que necesitan el trasplante reciben un órgano de una persona con la que no están relacionados.

