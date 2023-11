El combustible en Argentina reaparece, pero con aumento de precio

Según GlobalPetrolPrices, el litro de gasolina en otros países de la región latinoamericana es superior. Por ejemplo, en Brasil cuesta US$ 1,13, en Chile US$ 1,50, en Uruguay US$ 1,94 y en México US$ 1,35.

Un punto interesante es la comparación internacional. El nuevo precio del litro de la gasolina premium de YPF alcanza los 349 pesos, que equivalen a US$ 1 al tipo de cambio oficial mayorista, o US$ 0,94 al tipo de cambio oficial minorista, o a alrededor de US$ 0,35 al tipo de cambio paralelo o “blue”.

