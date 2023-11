Así es trabajar con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

Tardé años en conseguir la combinación adecuada de apoyo que me ayuda a mantener a la bestia dormida mientras hago mi trabajo. Es un delicado equilibrio de disciplina personal, intencionalidad, comunicación abierta, medicamentos recetados y optimismo implacable y desquiciado. El último ingrediente parece trillado pero es necesario para cualquiera que luche con una diferencia de aprendizaje. He aprendido que hay que ser amable con uno mismo y aceptar lo que uno puede hacer en lugar de regodearse en la culpa por lo que uno cree que no puede.

Ese no era el verdadero problema, pero no tenía un nombre para el verdadero problema. No tenía la edad ni el valor suficientes para decirle que me había suplicado a mí misma más veces de las que ella jamás podría. Que me mareaba la premonición de toda una vida dedicada a sentir la decepción ajena.

Mis padres, frustrados por todo lo que podría haber hecho pero no hice de niña, me hicieron escribir esas palabras y colgarlas en la puerta de mi habitación. Mi madre lloró una vez cuando no terminé los deberes en 4° de primaria.

Si empezara ahora, todo el asunto de la ropa me llevaría unos cinco minutos, y me quedaría atónita por el poco esfuerzo que me supone, como si fuera la primera tarea que realizo en mi vida y ahora poseyera una solución secreta nunca antes considerada, que es simplemente hacerla. Los expertos te dicen que imagines lo bien que te sentirías al realizar la tarea. Se supone que ese enfoque ayuda a iniciar una tarea, pero desgraciadamente desencadena otra: sentirse culpable por no haberla realizado ya en el tiempo que llevó inflar el simple acto de lavar la ropa en un símbolo cósmico de vivir. Sentir que tal vez no eres lo suficientemente bueno para nada de esto, en absoluto.

No lo sabré hasta que empiece a moverme, que no lo he hecho. Me detuve a escribir todo esto (aquí va un gran consejo de escritura para las personas con TDAH: espera a que tengas que estar haciendo otra cosa, y las palabras fluirán).

Por desgracia, con un pensamiento errante, he creado una megatarea, porque acordarse de recuperar dos cosas de un mismo lugar requiere un intenso cálculo mental al que yo, una persona que puede hablar largo y tendido sobre al menos una docena de intereses especiales irrelevantes, no puedo acceder (“¡no es difícil!”, trina el torrente azul de las anfetaminas, que se arremolinan en torno a mi cerebro pero aún no llegan a él).

Estoy orgullosa de la carrera que he construido durante 15 años en CNN. He escrito sobre taxidermia y cosplay, municiones policiales no letales y “ansiedad de rapto”. Con mi trabajo he ganado un Emmy, un premio de la Asociación Nacional de Periodistas Negros y algunos Webbys, y he llegado a explorar innumerables facetas fascinantes de la humanidad. Solía pensar que lo había conseguido todo a pesar de mi TDAH, diagnosticado oficialmente hace ocho años. Pero ¿y si, a pesar de la citada lavandería, parte de mi éxito se debe a él?

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.