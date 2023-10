Quién era Matthew Perry, el adorable y sarcástico Chandler de “Friends”

Perry no podía ver un episodio “Friends” después de que terminó la serie, no lo soportaba. “Tomaba 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado”, dijo Perry en una entrevista con CBC el año pasado. “No vi el programa, y no lo he visto, porque podía decir: ‘Beber, opiáceos, beber, cocaína’”, dijo. “Podía saber temporada tras temporada, por mi apariencia. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”.

En los años 90 y principio de los 2000, Perry tocó el cielo con “Friends” y apareció en películas populares como “Fools Rush In” (com Salma Hayek) y “The Whole Nine Yards” (con Bruce Willis). Tuvo actuaciones elogiadas por la crítica, como su papel invitado en “The West Wing”, que le valió dos nominaciones al Emmy en 2003 y 2004, y su protagónico en la película para la televisión “The Ron Clark Story” de 2007.

