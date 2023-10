Opinión | Querida Guerra:

Jorge Dávila Miguel es Licenciado en Periodismo desde 1973 y ha mantenido una carrera continuada en su profesión hasta la fecha. Ostenta posgrados en Ciencias de la Información Social y Medios de Comunicación Sociales, así como estudios superiores posuniversitarios en Relaciones Internacionales, Economía Política e Historia Latinoamericana. Es de nacionalidad cubana y ha recorrido casi todos los niveles y labores de su profesión, desde reportero hasta corresponsal extranjero en prensa plana y radial, así como productor ejecutivo en medios televisivos. Como columnista, Davila Miguel ha sido premiado por la Asociación de Periodistas Hispanoamericanos y la Sociedad Interamericana de Prensa. Actualmente Dávila Miguel es columnista del Nuevo Herald, en la cadena McClatchy y analista político y columnista en CNN en Español. (CNN Español) — Aquí estoy, pegado al televisor y pendiente de tu próxima llegada. Para ser más exacto, de tu posible llegada hasta nosotros. Y eso me asusta, porque cuando estás lejos simplemente me interesas. Eres como una película de horror, que sí tiene escenas más o menos siniestras, permite entretenernos, decidir si las víctimas son torpes o el monstruo demasiado repugnante, quién ganará, cuál escena nos paró más los pelos, ¿tiene algo de razón el monstruo porque fue una criatura abandonada? Y en la medida de lo gruesa que sea nuestra particular cámara de resonancia, apasionarnos y desear que acaben de matar a alguien. Generalmente, al monstruo. Es como un encuentro deportivo, aunque con sangre como elemento dramático central.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.