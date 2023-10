Cómo un solo año de Elon Musk convirtió a Twitter en un cascarón de lo que era antes

Y, en un intento de demostrar que antiguos ejecutivos de Twitter discriminaban deliberadamente a los conservadores en la plataforma, Musk proporcionó a un grupo de periodistas elegidos a dedo acceso selectivo a los registros de la empresa. Los informes resultantes, conocidos como The Twitter Files, pretendían revelar una nefasta campaña de supresión. Sin embargo, las comunicaciones internas en realidad corroboraban los relatos existentes sobre cómo Twitter luchó para manejar un artículo de New York Post de 2020 que implicaba a Hunter Biden y su computadora portátil. Más tarde, los propios abogados de Musk rebatirían las insinuaciones y acusaciones de The Twitter Files mientras trataban de impedir que Trump presentara una demanda contra la empresa ante tribunales.

Mientras tanto, Musk también ha antagonizado y alejado a muchos periodistas que anteriormente contribuyeron a la difusión de información confiable en la plataforma. En particular, NPR y PBS abandonaron la plataforma por completo en abril después de que X los etiquetó como “medios afiliados al Estado”, una designación que, según las emisoras, implicaba engañosamente que recibían un respaldo sustancial de entidades gubernamentales o que no eran editorialmente independientes. Posteriormente, la plataforma cambió la etiqueta a “medios afiliados al gobierno” y luego la eliminó por completo, pero esos medios no han regresado.

