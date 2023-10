Trump informó a un miembro de Mar-a-Lago sobre llamadas con líderes extranjeros, según reportes

Estas últimas revelaciones podrían ser utilizadas por los fiscales de Smith como prueba de que Trump tenía un patrón de compartir información gubernamental sensible con personas no autorizadas, incluidos donantes políticos y empresarios bien conectados en su órbita. No está claro si los fiscales ya tenían en su poder las cintas que se hicieron públicas este domingo.

En declaraciones a The New York Times, Trump señaló que Pratt es “de una región amiga en Australia, uno de nuestros grandes aliados”, aunque no negó las conversaciones descritas en las cintas. Un portavoz de Trump dijo que las cintas “carecen del contexto adecuado”.

Los informes de The New York Times y “60 Minutes Australia” revelaron grabaciones previamente desconocidas de Pratt recordando con franqueza sus conversaciones con Trump, y se basan en las acusaciones existentes de que Trump compartió material sensible del gobierno.

