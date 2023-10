OPINIÓN | Muchos palestinos en Gaza odian Hamas. Mi padre ciertamente era uno de ellos

La verdad es que Hamas no es Gaza y Gaza no es Hamas. Gaza es una zona de tierra con gente que intenta hacer lo mejor que puede para sobrevivir en circunstancias pésimas. Los habitantes de Gaza son simplemente seres humanos, como sus vecinos israelíes. Quieren vivir en un ambiente pacífico donde no tengan que preocuparse por la seguridad de sus hijos. Si bien hay muchos habitantes de Gaza que dicen apoyar a Hamas, una encuesta realizada en julio mostró que el 50% de los habitantes de Gaza estaban de acuerdo en que “Hamas debería dejar de pedir la destrucción de Israel y, en cambio, aceptar una solución permanente de dos Estados basada en las fronteras de 1967”.

A manos de Hamas, el pueblo judío ha soportado horrores no vistos desde el Holocausto. Y, al igual que los nazis, Hamas no considera a los judíos como seres humanos. Según su pacto de 1988, todo judío debe ser erradicado de esta tierra. Su objetivo no es el genocidio del pueblo judío en Israel: su objetivo es el genocidio de todo el pueblo judío de este planeta, punto.

