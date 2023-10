Las cinco propuestas de Patricia Bullrich para llegar a la presidencia de Argentina

Bullrich se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad. Actualmente en Argentina los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente. En este aspecto, la exministra propone que este piso se baje a los 14 años y que, incluso si un niño menor a esa edad cometiera un delito, se le aplicase por ley un tratamiento de aprendizaje sobre las consecuencias de incumplir las normas. “El aprendizaje de que hay conductas que están bien y conductas que están mal se tiene que hacer siempre. Si no lo hacen los padres, lo tiene que hacer alguien”, afirmó acerca del tema, aunque no brindó más detalles.

De acuerdo con el plan que proyecta Bullrich, los planes sociales se transformarán en seguros de desempleo con plazo de término y obligatoriedad de capacitaciones, con el objetivo de la reinserción en el mercado laboral. La también exministra de Trabajo y de Seguridad Social durante la presidencia de Fernando de la Rúa, dijo en una entrevista con CNN que al momento de asumir el poder se realizará un censo para identificar aquellos trabajadores informales que perciban subsidios con el fin de establecer un diagnóstico. Luego se realizará una transición hacia un sistema en el que las personas no dependan de ese apoyo monetario del Estado. “En cuatro años vamos a tener a toda Argentina trabajando. El que quiera adaptarse será bienvenido y el que no, tendrá sus consecuencias. No puede la gente que trabaja seguir pagando a aquel que no quiere adaptarse a un sistema laboral”, argumentó más tarde en otra entrevista.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.