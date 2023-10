Acusan a propietario de crímenes de odio después de apuñalar fatalmente a un niño de 6 años e herir a su madre porque era musulmana, dicen las autoridades

“Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio”, decía el comunicado de la Casa Blanca. “He dicho repetidamente que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.