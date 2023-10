Las reacciones de los líderes latinoamericanos al conflicto de Israel y Hamas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como parte del primer pronunciamiento de su Gobierno, dijo en su conferencia matutina del martes: “Nosotros no queremos tomar partido, queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica”, aseguró. Y añadió: “Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel. Pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia. Nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida”.

