Cómo proteger tu salud mental mientras lees noticias de la guerra entre Israel y Hamas

“Pero cuando estás tan ansioso que no puedes concentrarte (…) tu desempeño laboral se ve afectado, no puedes leer un libro porque no entiendes lo que lees, no puedes dormir por la noche porque estás preocupado, tu apetito se ve afectado”, explicó. Y cuando el nivel de ansiedad “afecta tu funcionamiento en uno o más ámbitos importantes de tu vida (trabajo, escuela, relaciones), entonces eso ha aumentado al nivel de algo que necesita tratamiento, algo que necesita atención”.

“Lo primero y más importante sería limitar el consumo de noticias y redes sociales”, dijo. “No estoy diciendo: ‘Oye, métete debajo de una roca e ignora lo que está pasando’. No estoy diciendo eso, pero estoy abogando por tal vez no pasar horas en redes sociales, donde no hay ninguna advertencia de contenido explícito… Es simplemente un consumo constante de imágenes realmente perturbadoras”.

