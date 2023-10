Opinión: Mientras la oscuridad se posa sobre Gaza, anhelo que el mundo también nos vea

Mientras navego por el campo minado de la autocensura y la opresión externa, me planteo la valentía de los palestinos denunciando la violencia y suplicando por una paz justa. En un mundo que ignora nuestros gritos, me pregunto si mis palabras pueden abrirse paso, sabiendo bien que, si no lo hacen, es probable que sea porque soy palestino.

Me pregunto si debo mantener silencio, como me han condicionado a hacer; enterrar mis miedos y ansiedades bajo las capas de opresión interna y externa que han caído a lo largo de mi vida y durante décadas antes. El mundo ignora nuestra situación y niega nuestra humanidad, culpándonos por nuestra propia opresión. Me siento atrapado en una dimensión alternativa, luchando por procesar mi entorno sin perder mi cordura ni mi alma.

