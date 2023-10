CRÍTICA | “In the Fire”, la primera película de Amber Heard tras el juicio a Depp, se hace cenizas

(CNN) — Aquellos que fueron presa de la hostilidad exagerada dirigida a Amber Heard durante el juicio de Johnny Depp, como se relata en la docuserie “Depp vs Heard”, tendrán munición fresca gracias a “In the Fire”, una película bastante horrible protagonizada y producida por la actriz, una película que probablemente no producirá muchas chispas más allá de las provocadas por la curiosidad morbosa.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.