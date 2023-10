ANÁLISIS | El giro de Trump contra Israel ofrece un crudo recordatorio de cómo es su diplomacia

Trump dijo este miércoles en Fox News que Netanyahu había salido “muy perjudicado” por los ataques. “No estaba preparado, e Israel no estaba preparado”, dijo el expresidente. Sus comentarios no eran necesariamente erróneos y los fallos de inteligencia y políticos de Israel serán investigados después de la guerra. Pero el momento y el tono de la crítica son cuestionables, dado que Israel, uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos, está sufriendo tras un horrendo ataque contra civiles y necesita apoyo, no que se trate de anotar tantos políticos y se hagan conjeturas. Su voluntad de criticar a Netanyahu, a pesar de los considerables esfuerzos del líder israelí por alinearse políticamente con el expresidente, también muestra cómo la lealtad suele ser una calle de sentido único para Trump y aquellos que él cree que le han traicionado son susceptibles de recibir una reprimenda pública.

