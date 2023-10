El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que visitó el tapón del Darién este sábado y pide una “respuesta uniforme” a la “crisis global”

Adams dijo sobre su viaje a América Latina esta semana: “Este viaje me abrió los ojos. He tenido el placer de conocer a tanta gente dedicada a resolver la crisis migratoria internacional. Me he reunido con solicitantes de asilo que lo arriesgan todo por una nueva vida. He visto su desesperación y su deseo de mantener a sus familias y vivir una vida libre de miedo. Está más claro que nunca que necesitamos que todos trabajemos juntos en esto a nivel local, regional, nacional e internacional”.

