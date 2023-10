Commander, el perro de Biden, ha estado involucrado en más incidentes de mordeduras en la Casa Blanca de los reportados anteriormente

“No importa si hablamos del presidente, del papa, a mí no me importa. Saco ese título de la ecuación. Miro al perro. … Al final del día, primero siento lo peor por el perro. En segundo lugar, me siento igual de mal por las personas que el perro había mordido. Porque el perro ha sido preparado para fracasar. Si no puedes darle al perro lo que necesita, entonces consigue un pez dorado”, dijo Bulson.

“Si ellos, como humanos, no cambian sus comportamientos, entonces sí, es demasiado tarde. Primero tendrán que cambiar sus comportamientos antes de que puedas siquiera pensar en cambiar las conductas del perro. Porque están habilitando, a eso se reduce todo. Si no cambian la forma en que manejan y cuidan al perro… y aprenden, hacen un esfuerzo consciente y dicen legítimamente: ‘Voy a cambiar mis formas de preparar al perro para el éxito’, si no pueden hacer eso, ese perro nunca podrá recibir ayuda en su cuidado. Tienen que tomar esa decisión”, afirmó.

No está claro si existe un recuento oficial de las mordeduras, y el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de EE.UU., Anthony Guglielmi, dijo a CNN que no hay un número completo. CNN habló con cuatro fuentes familiarizadas con los incidentes que trabajan en el complejo de la Casa Blanca, y fuentes adicionales con conocimiento de lo sucedido. Nadie pudo dar una cifra exacta de los incidentes, algunos de los cuales pueden no haber sido objeto de seguimiento, como los 11 casos conocidos. Aunque los hospitales y centros de atención de urgencia del área de Washington están obligados a informar de los pacientes tratados por mordeduras de perro al Departamento de Salud de Washington, la Unidad Médica de la Casa Blanca no está obligada a informar sobre mordeduras de perro ya que está bajo jurisdicción federal.

