Powerball: el premio mayor sube a US$ 1.400 y estos son los números ganadores del 4 de octubre

El premio mayor estimado para el próximo sorteo de este sábado es de US$ 1.400 millones. El último premio mayor de Powerball que se ganó se sorteó el 19 de julio por US$ 1.080 millones. Esta es la primera vez en la historia del juego que dos ganadores consecutivos del premio mayor valdrán más de US$ 1.000 millones.

