Google presenta el Pixel 8, creado para “la era de la inteligencia artificial generativa”

El Pixel 8 de 6,3 pulgadas y el Pixel 8 Pro de 6,7 pulgadas vienen con una pantalla más brillante, un nuevo sistema de cámaras y una batería de mayor duración. El Pixel 8 está disponible en tres colores – avellana, rosa y obsidiana – y su precio comienza en US$ 699, alrededor de US$ 100 menos que la línea de base iPhone 14 con la misma cantidad de almacenamiento. (Eso es alrededor de US$ 100 más que el Pixel 7 del año pasado).

