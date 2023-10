“The Eras Tour”, la película de Taylor Swift, alcanza un récord de preventa en Cinemark

Cinemark no es la primera cadena de cines que registra un aumento en las ventas gracias a Swift: AMC Theatres anunció previamente que la película del concierto The Eras Tour “rompió récords de ingresos por ventas anticipadas de entradas en un solo día”, con US$ 26 millones vendidos la primera fecha de preventa, el 31 de agosto.

