Mariah Carey tiene un regalo: una gira navideña

“¡Sí, la descongelación ha comenzado!”, compartió Carey en redes sociales. “¡Anuncio la gira “Merry Christmas One And All Tour”! A la venta el 6/10.”

¿Cuánto gana Mariah Carey con”All I Want for Christmas Is You”?

