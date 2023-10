Jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League 2023/2024: partidos, fechas y horarios

urielblanco

(CNN Español) — La Champions League 2023-2024 sigue su curso esta semana con la jornada 2 de la competencia.

En la primera fecha del torneo, 11 de los 32 equipos lograron la victoria: Bayern Munich, Arsenal, Napoli, Real Madrid, Salzburg, Feyenoord, PSG, Leipzig, Manchester City, Barcelona y Porto.

Ahora, en la jornada 2, hay partidos de alto calibre, incluidos tres donde se enfrentarán equipos que buscarán seguir en la senda del triunfo para asegurarse el liderato de su grupo.

Entre estos encuentros, destaca el Real Madrid vs. Napoli, que buscarán tomar la ventaja en el Grupo C del torneo. Este partido se vuelve más especial para el mediocampista alemán Toni Kroos, ya que, de ver minutos, sería su aparición número 100 como merengue en la Champions League.

Los otros dos partidos que verán enfrentarse a ganadores de la jornada 1 son Leipzig vs. Manchester City y Porto vs. Barcelona.

A continuación, toda la información sobre la jornada 2 de la Champions League.

Julián Álvarez del Manchester City celebra tras marcar durante el partido de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el FK Crvena zvezda en el Etihad Stadium el 19 de septiembre de 2023 en Manchester, Inglaterra. (Foto de Shaun Botterill/Getty Images)

Champions League 2023/2024: partidos de la jornada 2

Martes 3 de octubre

Union Berlin vs. Braga – Grupo C Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Salzburg vs. Real Sociedad – Grupo D Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Manchester United vs. Galatasaray – Grupo A Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Copenhagen vs. Bayern Munich – Grupo A Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Lens vs. Arsenal – Grupo B Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) PSV vs. Sevilla – Grupo B Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Napoli vs. Real Madrid – Grupo C Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Inter de Milán vs. Benfica – Grupo D Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami)

Miércoles 4 de octubre

Atlético de Madrid vs. Feyenoord – Grupo E Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Royal Antwerp vs. Shakhtar Donetsk – Grupo H Horario: 10:45 am (Ciudad de México), 1:45 pm (Buenos Aires), 11:45 am (Bogotá), 12:45 pm (Miami) Celtic vs. Lazio – Grupo E Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Borussia Dortmund vs. Milan – Grupo F Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Newcastle vs. PSG – Grupo F Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Leipzig vs. Manchester City – Grupo G Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Estrella Roja vs. Young Boys – Grupo G Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami) Porto vs. Barcelona – Grupo H Horario: 1:00 pm (Ciudad de México), 4:00 pm (Buenos Aires), 2:00 pm (Bogotá), 3:00 pm (Miami)

¿Dónde ver?

De acuerdo con la UEFA, estas son algunas de las emisoras oficiales para ver la Champions League:

México: HBO Max y TNT Argentina, Colombia y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): Star+ y ESPN Estados Unidos: CBS y TUDN

