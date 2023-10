ANÁLISIS | 24 exasesores y aliados de Trump que le dieron la espalda

15. Su secretaria de Educación, Betsy DeVos, que dimitió tras el 6 de enero: “Cuando vi lo que estaba ocurriendo el 6 de enero y no vi al presidente intervenir y hacer lo que podría haber hecho para dar marcha atrás o ralentizarlo o abordar realmente la situación, me resultó obvio que no podía continuar”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.