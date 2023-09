Messi sale por aparente lesión del partido del Inter Miami contra Toronto FC

“No era el plan (que salieran en el primer tiempo), sí probablemente que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el partido con Atlanta (disputado el último sábado), hicimos entrenamientos posteriores donde se manfiestaron bien y entendimos que estaban aptos para jugar. Por lo que hablé por los dos, las molestias refieren… no se me antoja nada nuevo n nada más grande a lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día”, afirmó el entrenador argentino.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.