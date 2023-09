OPINIÓN | Dos mujeres rumbo a la presidencia de México

Ello no implica que la victoria opositora resulte imposible. En el año 2000, cuando por primera vez en la historia el candidato del PRI fue derrotado por un aspirante opositor, la elección también fue de Estado. Pero los esfuerzos de la maquinaria estatal, mediática y publicitaria fueron en vano: Vicente Fox venció a Francisco Labastida, a pesar de todo. No obstante, no me sorprendería que López Obrador viole la normatividad electoral mucho más que su predecesor en aquel año, además de que dicha normatividad es mucho más estricta ahora que entonces.

