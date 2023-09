Las 5 cosas que debes saber este 18 de septiembre: inundaciones graves: ¿así luce el futuro del cambio climático?

El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo en “Meet the Press” de NBC que recibió consejos de numerosas personas poco después de las elecciones de 2020, pero que fue su decisión impulsar el falso reclamo de que ganó la presidencia y tratar de anular los resultados. El exmandatario aseguró que no escuchó a sus abogados, que le dijeron que había perdido las elecciones, porque no los respetaba.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.