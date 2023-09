Premios The Best de la FIFA 2023: todos los nominados y cómo votar

La selección española de fútbol se consagró campeona del mundo y tiene a varias nominados a los Premios The Best 2023. (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.