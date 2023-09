La eliminatoria sudamericana y las claves de su doble fecha inicial: Argentina y Brasil ratificaron su poderío futbolístico

Chile padeció los dos encuentros disputados, donde sólo sumó 1 punto de los 6 en disputa. El equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo no ha tenido recambio de la generación brillante que le sacaron el jugo primero Marcelo Bielsa, luego Jorge Sampaoli, y, finalmente, Juan Antonio Pizzi. El equipo no tiene chispa, luce falto de dinámica y ya no se planta para arrasar a su oponente.

La Colombia dirigida por el argentino Néstor Lorenzo sumó 4 puntos sobre 6. Ese es el rasgo positivo. No lo es tanto el fútbol que evidenció. En Barranquilla tuvo serios inconvenientes para doblegar a Venezuela. Tuvo la iniciativa, pero no logró ser contundente en su juego asociado. Fue en el segundo tiempo cuando ingresó el ex River Plate, Jorge Carrascal, quien le dio un fútbol más dinámico. Su amagues, fútbol vertical y asociado con Luis Diaz le dieron otro ímpetu a la selección cafetera. El único tanto lo marco otro ex River Plate, Rafael Santos Borre. Triunfo, alegría, algunas perlas de su fútbol y no mucho más.

Esa buena performance futbolística quedó desdibujada en el segundo compromiso en la altura de Quito. Si bien la altura de los 2.800 metros de Quito es un elemento para considerar, en ese duelo Uruguay retrasó sus líneas. No se metió en su arco, pero sí fue un equipo que jugó a especular. Es cierto que Bielsa no ha tenido posibilidad de trabajarlo y eso quedó muy claro ya que no fue un equipo vertical como los que suele dirigir. Uruguay cayó 2-1 y no mostró argumentos de fuste para complicar a su rival. Obtuvo 3 de los 6 puntos en disputa, mostró que tiene mucho por progresar, pero también dejó claro que su fútbol cuenta con muchos recursos para soñar alto.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.