Comienza el Mundial de Rugby 2023: las chances de Los Pumas y los equipos latinoamericanos

05/10 – 03.00 p.m. – Nueva Zelandia-Uruguay 06/10 – 03.00 p.m. – Francia-Italia 07/10 – 09.00 a.m. – Gales-Georgia 07/10 – 11.45 a.m. – Inglaterra-Samoa 07/10 – 03.00 p.m. – Irlanda-Escocia 08/10 – 07.00 a.m. – Japón-Argentina 08/10 – 11.45 a.m. – Tonga-Rumania 08/10 – 04.00 p.m. – Fiji-Portugal

27/09 – 11.45 a.m. – Uruguay-Namibia 28/09 – 03.00 p.m. – Japón-Samoa 29/09 – 03.00 p.m. – Nueva Zelandia-Italia 30/09 – 09.00 a.m. – Argentina-Chile 30/09 – 11.45 a.m. – Fiji-Georgia 30/09 – 03.00 p.m.- Escocia-Rumania 1/10 – 11.45 a.m. – Australia-Portugal 1/10 – 03.00 p.m. – Sudáfrica-Tonga

20/09 – 11.45 a.m. – Italia-Uruguay 21/09 – 03.00 p.m. – Francia-Namibia 22/09 – 11.45 a.m. – Argentina-Samoa 23/09 – 08.00 a.m. – Georgia-Portugal 23/09 – 11.45 a.m. – Inglaterra-Chile 23/09 – 03.00 p.m. – Sudáfrica-Irlanda 24/09 – 11.45 a.m.- Escocia-Tonga 24/09 – 03.00 p.m. – Gales-Australia

14/09 – 03.00 p.m.- Francia-Uruguay 15/09 – 03.00 p.m. – Nueva Zelandia-Namibia 16/09 09.00 a.m. – Samoa-Chile 16/09 – 11.45 a.m. – Gales-Portugal 16/09 – 03.00 p.m. – Irlanda-Tonga 17/09 – 09.00 a.m. – Sudáfrica-Rumania 17/09 – 11.45 a.m. – Australia-Fiji 17/09 – 03.00 p.m. – Inglaterra-Japón

08/09 – 03.15 p.m. – Francia-Nueva Zelandia 09/09 07.00 a.m. – Italia-Namibia 09/09 – 09:30 a.m. – Irlanda-Rumania 09/09 – 12.00 p.m. – Australia-Georgia 09/09 – 03.00 p.m. – Inglaterra-Argentina 10/09 – 07.00 a.m. – Japón-Chile 10/09 – 11.45 a.m. – Sudáfrica-Escocia 10/09 – 03.00 p.m. – Gales-Fiji

