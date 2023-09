Argentina – Ecuador en las eliminatorias sudamericanas: previa, a qué hora es y cómo ver por TV

Aunque el entrenador no reveló quiénes estarían en el once inicial, en la conferencia de prensa sí confirmó la presencia del capitán Lionel Messi entre los titulares. Si bien el jugador de Inter Miami viene disputando muchos minutos con su equipo (11 partidos en 48 días), Scaloni no dejó dudas sobre su presencia.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.