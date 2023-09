Fiscalía investiga amenazas contra la hija del presidente Gustavo Petro

Esta situación ocurre pocos días después de que la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, comenzara una campaña para combatir el acoso en redes sociales. “No es con insultos, no es con frases racistas o misóginas, no es con acoso, no es con violencia, no es humillando, no es difamando, no es denigrando. ¡No! Así no cambiaremos al país. Si al tiempo que argumentas, maltratas, tu argumento pierde fuerza y valor. Tenlo presente”, sostiene la primera dama Verónica Alcocer en su cuenta en la red social X. Una campaña que es acompañada con videos y testimonios en otras plataformas como Instagram y TikTok con el hashtag #nomasviolenciaenredes.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.