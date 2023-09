Un tártaro de Crimea será ministro de Defensa ucraniano en un momento crítico del conflicto

En una entrevista concedida a Forbes el año pasado, explicó que sus antecedentes personales habían influido en su papel con los prisioneros de guerra. “Sobreviví a la reinserción en mi patria histórica de Crimea. Sé lo que es la reintegración y sé lo que es la ocupación temporal. Por lo tanto, para mí no es una afirmación general lo que son los derechos humanos. Durante los últimos ocho años me he ocupado de la cuestión del intercambio de presos políticos y prisioneros de guerra. Me preocupa mucho este asunto”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.