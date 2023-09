Las primeras pruebas de laboratorio sugieren que la nueva variante de covid-19 puede ser menos contagiosa de lo que se temía

“Aún no está claro si BA.2.86 (o su descendencia) superará a las variantes que circulan actualmente, y no creo que todavía haya datos sobre su gravedad, pero nuestros anticuerpos no parecen ser completamente impotentes contra eso”, escribió.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.