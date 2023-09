En Japón, a los jóvenes les cuesta tanto tener citas que sus padres lo hacen por ellos

Matsuda dijo que no es que la gente ya no tenga el deseo de casarse per se: alrededor del 80% todavía lo tiene, según una encuesta realizada el año pasado por el Instituto Nacional de Población y Seguridad Social.

No es que Japón, una nación notoriamente obsesionada con el trabajo donde el tiempo es un bien escaso, no haya probado el enfoque más directo de las citas rápidas, donde los jóvenes lo hacen por sí mismos. Es más, dejar a los jóvenes solos no parece funcionar.

Cada uno de los padres ha desembolsado 14.000 yenes (US$ 96) para asistir a este evento, organizado por la agencia casamentera Association of Parents of Marriage Proposal Information. Y todos esperan conocer a alguien como ellos; un padre cuya hija o hijo todavía soltero podría ser la pareja perfecta para su propio hijo solitario.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.