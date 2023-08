Miley Cyrus habla de su intenso horario de trabajo cuando era adolescente

“Hacer espectáculos para ustedes ha sido una de las mejores épocas de mi vida y continuaremos este viaje juntos como lo hemos hecho durante las últimas dos décadas”, dijo sobre su decisión de no realizar una gira. “Esto no tiene nada que ver con la falta de aprecio por los fans y todo está relacionado con que simplemente no quiero prepararme en un camerino, lo cual es la realidad de la vida en la gira. No es lo mejor para mí en este momento, y si has seguido mi carrera sabes que siempre cambio y la forma en que me siento al respecto también podría cambiar. Los amo por siempre.”

