Messi en el partido del Inter Miami vs. Nashville SC: previa, a qué hora y cómo verlo en vivo

Sesenta minutos desde el pitazo inicial del encuentro entre Inter Miami vs. New York Red Bulls se demoró el debut de Lionel Messi en la MLS. Gerardo Martino decidió preservarlo después de un desgaste de 8 partidos en 36 días entre Leagues Cup y Us Open Cup, y no lo alineó de arranque en el regreso de la liga después de 40 días. El estadio, impaciente, lo esperaba con una ovación cuando ingresó en lugar de Leonardo Campana. No era la primera vez que el Red Bull Arena tenía que esperar un poco para ver una función del 10. Cuando la Selección Argentina jugó un amistoso en ese estadio ante Jamaica el 27 de septiembre de 2022, Messi también ingresó en el segundo tiempo. Y esa vez también, convirtió. Como un déjà vu de aquel encuentro, Messi entró, la gente lo ovacionó, festejó un gol y su equipo ganó.

