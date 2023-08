OPINIÓN | El sorprendente ganador del debate republicano

Kristen Soltis Anderson, comentarista política de CNN, es estratega y encuestadora republicana y autora de “The Selfie Vote: Where Millennials Are Leading America (and How Republicans Can Keep Up)”.

Roxanne Jones, editora fundadora de ESPN The Magazine y exvicepresidenta de ESPN, ha sido productora, reportera y editora en el New York Daily News y The Philadelphia Inquirer. Jones es coautora de “Say it Loud: An Illustrated History of the Black Athlete”. Habla semanalmente de política, deportes y cultura en la emisora 900AM WURD de Filadelfia.

Geoff Duncan, colaborador político de CNN y republicano, fue vicegobernador de Georgia de 2019 a 2023. Es exjugador profesional de béisbol y autor de “GOP 2.0: How the 2020 Election Can Lead to a Better Way Forward for America’s Conservative Party”.

Nicole Hemmer es profesora asociada de Historia y directora del Centro Carolyn T. y Robert M. Rogers para el Estudio de la Presidencia de la Universidad de Vanderbilt. Es autora de “Partisans: The Conservative Revolutionaries Who Remade American Politics in the 1990s” y copresenta los podcasts “Past Present” y “This Day in Esoteric Political History”.

Jill Filipovic es periodista con sede en Nueva York y autora del libro “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind”. Síguela en Twitter.

Sophia A. Nelson, exasesora de investigación en el Congreso de Estados Unidos, ha trabajado muchos años como consultora en temas de diversidad e inclusión. Es autora del libro “Black Woman Redefined: Dispelling Myths and Discovering Fulfillment in the Age of Michelle Obama”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.