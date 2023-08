México comienza un nuevo ciclo escolar en medio de la polémica por libros de texto gratuitos

“Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y Coahuila porque tanto la gobernadora (María Eugenia) Campos como (Miguel) Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso, los alumnos y alumnas de educación básica de esos estados no los tienen”, dijo la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, durante la conferencia presidencial de este lunes.

