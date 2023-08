ANÁLISIS | El drama se desarrolla en dos frentes mientras los casos contra Trump entran en una nueva fase

El representante demócrata de Maryland Jamie Raskin, miembro de la comisión selecta que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio en la Cámara anterior dirigida por los demócratas, dijo este domingo que Meadows podría no tener éxito en su esfuerzo por trasladar su caso a la instancia de una corte federal. “No hay duda de que el estado tiene el poder de procesar a alguien que sea un funcionario federal o un empleado federal”, dijo Raskin a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.

“Creo que el hecho de que Mark Meadows gane o no esa moción no supondrá una diferencia sustancial sobre cómo en última instancia se le pedirá al jurado que tome estas decisiones en el momento del juicio”, dijo Christie. Algunos expertos también advirtieron que cualquiera que sea el resultado del caso Meadows, no debe verse como un presagio inevitable de cómo los tribunales podrían responder a una solicitud similar de Trump.

