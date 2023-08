Luis Rubiales anuncia que no dimitirá tras la polémica por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso: “Voy a luchar hasta el final”

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

“Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije ‘olvídate del penalti, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial’. Ella me dijo ‘eres un crack’, y yo le dije ‘¿un piquito? .Y me dijo ‘vale’. Y se fue riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió., y ella dijo que era una anécdota y demás”.

Rubiales insistió en que el beso que le dio tras la final de la Copa Mundial a Jenni Hermoso “es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente tengo que pedir una disculpa por el contexto en el que se produjo. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. Pero ¿creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? […] ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo de dimitir? Pues les voy a decir algo: ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!, sostuvo a gritos.

