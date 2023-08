¿Quién es y qué propone Sandra Torres, la candidata a presidenta de Guatemala?

Según la acusación, había recibido aportes para la campaña por unos US$ 2,5 millones, que no fueron informados al Tribunal Supremo Electoral. En enero de 2020, tras permanecer hospitalizada desde octubre de 2019, un Tribunal le otorgó arresto domiciliario tras pagar una fianza de poco mas de US$ 100.000. El noviembre de 2022, una jueza ordenó cerrar el proceso en su contra bajo el argumento que la investigación carecía de sustento legal

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.