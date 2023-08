Así fue el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: lo que pasó, veredicto y consecuencias

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Mientras que a Head se le otorgaron US$ 2 millones en daños compensatorios y ninguna suma por daños punitivos.

“Sabía que si no lo hacía, probablemente no sobreviviría, literalmente. Estaba tan asustada de que fuera a terminar realmente mal para mí, y realmente no quería dejarlo. Lo amaba, mucho”, dijo Heard. “La violencia era ahora la norma y no la excepción”.

En su segundo día de testimonio, Heard testificó sobre otros supuestos actos de violencia física, y afirmó: “Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Nada. Traté durante más de un año, tal vez dos, de simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente, traté de congelarme, traté de irme a un lugar diferente. Luego traté de agredirlo verbalmente, intenté amenazarlo con que si me golpeaba de nuevo llamaría a la policía”.

