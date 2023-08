Un fallo en el sistema bancario les permitió a clientes del Bank of Ireland retirar dinero que no tenían

La falla, ocurrida este martes y resuelta en la aplicación y el sitio web del Bank of Ireland (BOI), significaba que las personas podían transferir hasta € 1.000 (US$ 1.090) a una cuenta digital y luego retirar esa suma de un cajero automático, incluso si no había fondos suficientes en sus cuentas, informó The Irish Times.

