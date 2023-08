La Corte Suprema restablece las restricciones federales a las llamadas “armas fantasma” en EE.UU.

Las “armas fantasma” son kits que un usuario puede comprar en Internet para construir un arma de fuego totalmente funcional. No tienen número de serie, no requieren verificación de antecedentes y no proporcionan registros de transferencia para facilitar su rastreo. Sus detractores afirman que resultan atractivas para las personas que tienen prohibido comprar armas de fuego por ley.

