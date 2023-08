Mega Millions: el sorteo de US$ 1.550 millones de este martes podría traer el premio mayor más grande en la historia de la lotería

Eso incluye US$ 1.348 millones ganados en Maine el 13 de enero; US$ 20 millones en Nueva York el 17 de enero; US$ 33 millones y US$ 31 millones en Massachusetts el 24 y 31 de enero, respectivamente; y US$ 483 millones y US$ 20 millones en Nueva York el 14 y 18 de abril, respectivamente, según la lotería.

Aunque el premio mayor de Mega Millions no ha sido reclamado desde que se ganó el último en Nueva York el 18 de abril, más de 36 millones de boletos ganadores calificaron para premios más bajos en ese tiempo, que van desde un par de dólares hasta US$ 5 millones, dijo la lotería. Eso incluye 62 premios de US$ 1 millón o más.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.