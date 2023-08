Bajo turbulencia: así se cumple el primer año de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia

Algunos sectores políticos sostienen que serán un termómetro para medir en las urnas si los colombianos respaldan o no la gestión del gobierno. Así lo considera Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el partido opositor Centro Democrático. “Será un plebiscito. El país el 29 de octubre casi que va a vivir la primera vuelta presidencial del año 2026. El país va a salir en las regiones a decirle al gobierno si está de acuerdo o no con lo que está planteando. Las encuestas demuestran que no es así. El 61% del país dice que vamos por mal camino. Y en los hechos ha quedado evidente: discusiones políticas e ideológicas, pero no realizaciones por parte del gobierno nacional y eso es bastante preocupante ya cumpliendo un año”, sostiene Cadavid.

“Yo creo que con el presidente Petro pasaron dos cosas: por un lado, un Gobierno que quiere cambiarlo todo rápido e imponerlo. Y al otro lado está una oposición de partidos tradicionales que literalmente no quiere cambiar nada. Se juntó una cosa con la otra. Y aquí lo mejor es pasar reformas concertadas y no un reformismo institucional. Y lo segundo que pasó es que es el primer gobierno de izquierda. Es un gobierno que no es bueno para ejecutar, que hay muchos anuncios, pero a la hora de materializar eso en programas, proyectos; en decir, a la hora de ejecutar, no es tan bueno”, afirmó a CNN el senador del partido de centro izquierda Alianza Verde Ariel Ávila.

