Aumenta el número de hombres homosexuales que pueden donar sangre gracias a “uno de los cambios más significativos en la historia de los bancos de sangre”

(CNN) — Cuando Kody Kinsley estaba en el instituto, estaba tan comprometido con la mejora de los bancos de sangre de EE.UU. que colaboraba en las campañas de donación. Pero este lunes será la primera vez que Kinsley, ahora secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, podrá donar sangre como adulto.

“Estoy emocionado de poder aportar mi granito de arena”, declaró Kinsley a CNN.

Kinsley es gay. Aunque las normas se han suavizado un poco, durante casi 40 años, las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) prohibieron a la mayoría de los homosexuales donar sangre, aunque personalmente no supusieran una amenaza para el suministro de sangre.

A partir de este lunes, la Cruz Roja, organización que suministra aproximadamente el 40% de la sangre y los componentes sanguíneos de EE.UU., utilizará una evaluación individual más inclusiva basada en el riesgo para determinar si alguien es apto para donar sangre, independientemente de su orientación sexual.

El cambio es “inmenso”, dijo Kinsley. Las antiguas directrices estigmatizaban a los hombres como él.

“En realidad, no son las personas las que están en riesgo”, dijo Kinsley. “Se trata de ciertos comportamientos”.

En enero pasado, cuando Carolina del Norte se enfrentaba a una escasez de sangre sin precedentes, el gobernador Roy Cooper donó para crear conciencia, y el personal se acercó a Kinsley para hacer lo mismo.

“Pero en ese momento tuve una conversación que he tenido muchas veces en mi vida, que es explicar a la gente por qué no puedo participar en este servicio comunitario a los demás debido a una política basada en el estigma que la FDA ha mantenido durante 40 años”, dijo Kinsley.

La política se creó al principio de la epidemia de sida, cuando el director general de Sanidad de EE.UU. calculaba que el 70% de las personas con VIH eran hombres homosexuales o bisexuales. En aquella época, se podía analizar la sangre para detectar anticuerpos del VIH, pero la prueba no era perfecta y no podía detectar todas las infecciones por VIH.

Con el paso de los años, los bancos de sangre pudieron detectar mejor el VIH entre los hombres homosexuales y bisexuales, pero la política de la FDA siguió siendo la misma. En lugar de excluir a las personas por su comportamiento de riesgo, se las excluía por lo que eran. Al principio, se prohibió donar de por vida a los hombres homosexuales y bisexuales que mantenían relaciones sexuales con hombres. Con el paso de los años, la prohibición se suavizó un poco, pero seguía excluyendo de la donación a la mayoría de los hombres homosexuales.

El 11 de mayo, las directrices de la FDA se pusieron al día con la ciencia, al menos en su mayor parte. El riesgo se evalúa en función del comportamiento y no de la orientación. Algunos hombres homosexuales seguirán excluidos, incluso con la actualización, pero la FDA promocionó el cambio como un “hito importante para la agencia y la comunidad LGBTQI +”.

“La Cruz Roja cree que este es uno de los cambios más significativos en la historia de los bancos de sangre”, dijo Rodney Wilson, especialista sénior en comunicaciones biomédicas de la Cruz Roja. “Hace que la donación de sangre sea más inclusiva y también mantiene seguro el suministro de sangre”.

La Cruz Roja cree que las nuevas directrices deberían hacer que casi todo el mundo se sintiera bienvenido.

“Sabemos que durante muchas décadas las políticas de la FDA han causado obviamente mucho daño a la comunidad LGBTQ. Lo reconocemos y lamentamos que haya sido así. Pero lo que queremos que la gente sepa es que todo el mundo es bienvenido a nuestra misión, tanto si puede donar sangre como si no”, dijo Wilson.

Triunfo LGBTQ en Reino Unido: homosexuales y bisexuales podrán donar sangre desde 2021

El cambio llega a más bancos de sangre

El Reino Unido y Canadá adoptaron previamente políticas de donación más inclusivas. En Estados Unidos, la Cruz Roja no es el primer banco de sangre que realiza el cambio.

Depende de cada centro de sangre decidir si quiere hacerlo y cuándo. Según el Dr. Jed Gorlin, director médico de Americas Blood Centers, algunos centros de sangre pequeños pudieron hacer el cambio rápidamente. Su grupo es la organización nacional de centros de sangre comunitarios independientes. La mayoría de los centros, dijo, necesitaron unos meses para actualizar sus sistemas y realizar la formación.

“Se necesita cierta formación para garantizar que se aplica de forma sensible y adecuada”, afirma Gorlin. La mayoría de la gente rellenará la evaluación de riesgos electrónicamente. “Pero si la computadora deja de funcionar, el personal debe estar preparado para hacer preguntas sobre el sexo anal sin pestañear”, explica Gorlin.

Gorlin cree que la mayoría de los centros empezarán a utilizar la nueva evaluación de riesgos antes de finales de año. “Creo que es un paso muy razonable y prudente de cara al futuro”, afirmó.

OneBlood, una organización sin fines de lucro con sede en Orlando que envía sangre a cientos de hospitales, la mayoría del Sur, empezará a utilizar la evaluación de riesgos más inclusiva el 21 de agosto, según Susan Forbes, vicepresidenta sénior de comunicaciones corporativas y relaciones públicas.

Forbes afirma que se trata de un cambio bienvenido. Recuerda la agonía que sintieron los homosexuales tras el tiroteo masivo de 2016 en la discoteca gay Pulse. Después de que 49 personas murieran y 53 resultaran heridas, cientos de personas hicieron fila durante horas para donar sangre. A los hombres homosexuales no se les permitía ayudar.

“Fue duro ver cómo aparecía gente que quería donar y no podía debido a la política anterior”, dijo Forbes. “Ahora, siete años después, que todo el mundo responda al mismo conjunto de preguntas para determinar la elegibilidad para donar sangre es realmente un gran paso en la dirección correcta”.

El Centro de Sangre de Nueva York informó de que el 18 de septiembre daría la bienvenida a todos los donantes que cumplan los requisitos y utilizarán la nueva evaluación de riesgos. La organización dijo que “durante décadas” ha abogado “firmemente” por cambios con base científica en la política de la FDA sobre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. “Aplaudimos la orientación final de la FDA que establece un proceso de selección de donantes de sangre basado en la evaluación individual del donante, no en la identidad sexual o de género”, dijo el Centro de Sangre de Nueva York en un correo electrónico a CNN el viernes.

¿Es más fácil comprar armas que donar sangre para los homosexuales en EE.UU.?

Los críticos dicen que no es suficiente

Según los estudios, solo alrededor del 3% de los estadounidenses dona sangre y suele haber escasez durante el verano y las vacaciones.

Jason Cianciotto, vicepresidente de comunicaciones y política de GMHC, la primera organización mundial de servicios contra el VIH/sida, afirma que EE.UU. debería tener aún más donantes, pero que las nuevas directrices de la FDA no son suficientes.

“Hay una proporción significativa de personas LGBT, en particular hombres homosexuales y bisexuales que tienen relaciones sexuales con hombres, que seguirán estando excluidos de la donación de sangre, y no debería ser así”, afirmó Cianciotto. “Este cambio sigue perpetuando el estigma y el daño que la política de la FDA ha fomentado durante tantos años”.

¿Qué es el VIH/sida y cómo se trasmite? Aquí algunos datos básicos y cronología de la lucha contra el virus

La guía actualizada dice que cualquier persona que haya tenido una nueva pareja sexual, o más de una pareja sexual en los últimos tres meses, y sexo anal en los últimos tres meses, recibirá una prórroga. La FDA cree que el uso de la referencia de los tres meses reduce el riesgo de recibir una donación de alguien con una infección reciente por el VIH que aún no lo sepa, aunque se haya sometido a la prueba. Sin embargo, las directrices no tienen en cuenta a las personas que deberían estar seguras si utilizan preservativos en estas situaciones, explicó Cianciotto.

Las personas que toman medicamentos como la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y la profilaxis posterior a la exposición (PEP) también recibirán una prórroga en virtud de la política actual. La FDA considera que, aunque estos medicamentos son seguros y eficaces, pueden hacer que la prueba del VIH resulte negativa aunque exista realmente una infección. Las nuevas directrices obligan a esperar tres meses después de la última píldora de PrEP, o dos años si se ha administrado una inyección de PrEP de acción prolongada. Cianciotto afirmó que estas directrices confunden otros mensajes del gobierno que animan a la gente a utilizar dichas protecciones.

“Es perfectamente razonable que una persona piense: ‘Vale, bien, estoy tomando la PrEP y me han dicho que eso hace casi imposible que contraiga el VIH y la he estado tomando tal y como me la han recetado y he estado acudiendo a mi cita con el médico, y eso significa que me estoy haciendo la prueba del VIH al menos cuatro veces al año, así como pruebas de otras ITS. Así que sé más sobre mi salud que muchas otras personas que no están tomando la PrEP y ahora por fin puedo donar y ellos van a llegar y van a descubrir que no pueden”, Cianciotto.

Cianciotto recuerda muy bien la humillación que sintió la primera vez que fue a donar sangre en el instituto y llegó a la parte de la evaluación de riesgos que le decía que no podía donar si mantenía relaciones sexuales con cualquier hombre.

“Si hubiera habido una cámara grabando en ese momento, se me cayó la cara”, dijo Cianciotto. “Reforzaba ese estereotipo dañino que me habían dicho en mi iglesia y mis padres: que si elegía ser gay, estaría solo toda mi vida y acabaría contrayendo el sida y muriendo. Ese era el mensaje que la FDA me estaba reforzando en un momento muy vulnerable de mi vida, a una edad temprana”.

Cianciotto dijo que ahora tiene un hijo de 17 años que es gay y que si fuera a una campaña de donación de sangre similar, “podría ser excluido muy fácilmente”.

“Lo criamos en un hogar sin vergüenza ni estigma, y sin embargo aquí se le puede negar la donación”, dijo Cianciotto.

La FDA dijo que seguirá evaluando esa política.

La Cruz Roja dijo que aunque celebrará la nueva orientación de la FDA, sabe que la orientación “no es perfecta”.

“Todavía hay trabajo que se puede hacer para que la donación de sangre sea aún más inclusiva”, dijo Wilson. La Cruz Roja trabajará con la FDA para recopilar más datos, en particular sobre las personas que toman PrEP y PEP.

“Esperemos que con el tiempo podamos eliminar también ese aplazamiento”, dijo Wilson.

Wilson espera que la política actual anime a más personas a donar. Dijo que varios hombres homosexuales ya se han inscrito para donar este lunes.

Kinsley espera ser uno de los primeros.

“Que se excluya a alguien basándose en una política arraigada en el estigma de hace 40 años y no actualizada es, francamente, perjudicial para la comunidad y disminuye la confianza de la gente en el proceso general de nuestro compromiso mutuo”, dijo Kinsley. “Espero que los hombres homosexuales que reúnan los requisitos para donar se presenten para esto”.

“Espero que podamos aprovechar este momento para educar realmente a la amplia base de personas que pueden donar sobre lo importante que es”, añadió Kinsley. “No hay sustituto para la sangre”.

