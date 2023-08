Muere Mark Margolis, actor de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’, a los 83 años

“Hay tres tipos al día que me detienen y lo único que me conocen es ‘Scarface’. Siempre digo: ‘Dios mío, estás hablando de algo de hace 30 años'”, dijo Margolis a Vulture en 2016. “Soy un cascarrabias y me meto en estas cosas con la gente. Debería callarme. Te hace sentir como si te hubieran retirado por alguna razón. No debería dolerme, pero estoy un poco desquiciado. Inseguro es probablemente la palabra”.

“¡Era una criatura maravillosa! El hecho de que no tuviera palabras no fue un problema para mí”, dijo Margolis a Time en 2013 sobre el papel. “Estaba encantado de no tener que aprenderme ninguna línea. Quiero decir, tenía que saber lo que estaba pasando, tenía mis señales, pero el hecho de que no tenía que dominar las líneas fue genial. Tenía que volar a Nuevo México y no preocuparme por memorizar nada”.

