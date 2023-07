Elon Musk reactiva la cuenta de Twitter de Kanye West tras el cambio de marca a X

No está claro si West presentó una apelación, o si algo más causó la reactivación de su cuenta. El músico todavía no ha publicado nada en la plataforma. CNN se puso en contacto con Twitter y con un representante de West, pero no ha recibido respuesta.

(CNN) — X, antes conocida como Twitter, reinstauró la cuenta de Kanye West en la plataforma de redes sociales. West no podrá monetizar su cuenta y no aparecerán anuncios junto a sus publicaciones, según informó la empresa a The Wall Street Journal este sábado.

