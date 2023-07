Juez dice que el uso de CNN de “la gran mentira” con respecto a Trump no es difamación

La demanda es una de las muchas que Trump ha presentado contra los medios de comunicación, incluidos CNN, The New York Times y The Washington Post, objetando la cobertura durante su presidencia y después de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante Joe Biden.

